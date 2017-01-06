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Гражданин Белоруссии задержан в Псковской области с 750 литрами спиртосодержащей жидкости

Ночью 5 января сотрудники ГИБДД МО МВД России «Опочецкий» задержали автомобиль «Фольксваген» под управлением гражданина Белоруссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, при осмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили 750 литров спиртосодержащей жидкости без необходимых сопроводительных документов.

В настоящее время продукция изъята и направлена на исследование. Возбуждено дело об административном правонарушении. Расследование продолжается.

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