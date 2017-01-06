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Общество

Рождественский фестиваль светошариков пройдёт в Детском парке Пскова

7 января в 18:00 в Детском парке Пскова состоится рождественский фестиваль светошариков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

С праздником Рождества жителей Пскова приедет поздравить петербургский арт-проект «Вместе зажигаем». Его участники подарят всем собравшимся в этот вечер в Детском парке феерию из огня и пиротехники, шоу света и лазеров. Профессиональные артисты и ведущие вместе со зрителями создадут атмосферу настоящей сказки. Главным атрибутом уличного действа станут сотни гелиевых светошариков в руках каждого участника, которые по сигналу ракеты взмоют в темное небо.

Светошарики для участия можно приобрести на месте. Вход свободный. 

Светошарики - это обычные надувные шары из прочного латекса, внутри которых находится светодиод. 

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