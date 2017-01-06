Спасатели рекомендуют псковским автомобилистам запомнить несколько полезных правил

15:05, 06 января 2017, ПАИ

В зимний период автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения, рекомендуют в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Главная ошибка водителя на скользкой дороге - резкие движения. При заносе ни в коем случае не нужно давить на тормоз.

Тормозите прерывисто, это даст вашей машине возможность выровняться, выйти из небольшого заноса.

Всегда будьте готовы понизить передачу: торможение при гололеде двигателем очень эффективно. Этот прием обязательно отрепетируйте на свободном пространстве.

Никогда не катитесь в гололед на нейтральной передаче и тем более не тормозите на ней.

Если вы пересели с заднеприводного автомобиля на переднеприводный, будьте осторожны втройне: выход из заноса на этих автомобилях абсолютно разный — на заднеприводном газ сбрасывается, на переднеприводном — прибавляется.

Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.

Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.

Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

Если вы отправились в междугороднюю поездку, то необходимо позаботиться о безопасности при передвижении в автомобиле на дальние расстояния. Перед длительным переездом зимой заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой проверьте работу двигателя, отопителя салона, состояние аккумуляторной батареи, заправьте полный бак топлива, залейте хороший антифриз, утеплите сидения. Положите в багажник автомобиля одеяла, теплую одежду, сменную обувь, термос с горячим питьём.

Не забудьте зарядить мобильный телефон, и при наличии возьмите с собой внешний аккумулятор для его подзарядки.

Проверьте состояние электропроводки автомобиля, работоспособность фар, стоп-сигналов, тормозной системы.

Желательно также иметь небольшую лопату, трос, топорик на случай, если машина окажется на заснеженной дороге. Проверьте наличие и состав медицинской аптечки.

При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это может занять длительное время и в итоге привести к обморожению. Дождитесь попутной машины, попросите отвезти вас в ближайший населенный пункт. Там вы найдете техническую помощь.

В случае непредвиденной ситуации не паникуйте, звоните в «Службу спасения» по телефонам: «101» или «112», - советуют спасатели.