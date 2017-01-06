Более 1,5 тысяч тонн санкционных продуктов уничтожили в Псковской области в 2016 году

15:34, 06 января 2017, ПАИ

Более 1,5 тысяч тонн санкционных продуктов уничтожили в Псковской области в 2016 году, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В 2016 году при осуществлении ветеринарного пограничного контроля досмотрено почти 55 тысяч партий продукции или свыше 39 тысяч транспортных средств, перевозивших более 1 млн 444 тысяч тонн подконтрольных товаров. Приостановлено движение 362 партий подконтрольной продукции, свыше 4-х тыс. тонн грузов, 684 животных и т.д. Из них 215 партий возвращены отправителям, 53 партии направлены на уничтожение. Всего оформлено 52 декларации о возврате грузов в страны Евросоюза.

Изъято и уничтожено более 39,6 тонны продукции животного происхождения и более 1,6 тысяч тонн плодоовощной продукции, подпадающей под действие российских ответных экономических мер.

Почти половина грузов перемещалась под видом «товаров прикрытия»: минеральной воды, краски, пива, молочных продуктов, хребтов лосося и т.д.

По фактам выявленных нарушений законодательства Российской Федерации виновные лица привлечены к административной ответственности.

Также уничтожено свыше 80,7 тонны некачественного и опасного мясосырья, а также рыбопродукции.

Для обеспечения продовольственной и пищевой безопасности Российской Федерации специалистами Управления проводилась работа по отбору проб от продукции, подлежащей ветеринарному контролю в рамках пищевого мониторинга и государственных услуг.

Более 4,5 тыс. проб от отечественной, импортной и продукции, произведенной в странах Евразийского экономического союза, подлежащей ветеринарному контролю, были направлены в аккредитованные лаборатории для исследования на качество и безопасность согласно действующим ветеринарным нормативным документам. В 740 случаях выявлено несоответствие образцов показателям качества и безопасности. Установлено, что из отобранных 863-х проб молочной продукции 262 образца (30 процентов) продукции отечественного и иностранного производства было фальсифицировано растительными жирами.

В рамках государственного эпизоотического мониторинга проводились исследования на африканскую чуму свиней и классическую чуму свиней, ящур, бешенство и иные карантинные и особо опасные заболевания животных. В 2016 году для проведения лабораторных исследований в рамках эпизоотического мониторинга отобрано 15 тыс. 554 пробы, выявлено 863 положительных результата. В Псковской области зафиксированы единичные случаи АЧС в дикой природе.