Благодаря Россельхознадзору в Псковской и Тверской областях ликвидировано 15 свалок

16:38, 06 января 2017, ПАИ

На территории Тверской и Псковской областей в рамках контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано свыше 250 тысяч га земель сельхозназначения, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

По их результатам составлено более тысячи протоколов об административных правонарушениях и вынесено порядка 700 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму, превышающую 52 млн рублей. За год выдано более тысячи предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

Направлено на рассмотрение в суд 15 исков о возмещении вреда, причиненного почвам, на сумму, превышающую 380 млн рублей. Из них 8 исков - о возмещении вреда в денежном эквиваленте и проведении рекультивации нарушенных земель, 2 иска - о возмещении вреда путем проведения рекультивации, 5 исков - о возмещении вреда в денежном эквиваленте. Удовлетворено судом 7 исков на сумму свыше 69 млн рублей.

Продолжается работа по выявлению фактов загрязнения земель сельхозназначения отходами производства и потребления - за отчетный период выявлено 57 случаев загрязнения земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления на площади свыше 80 га. Ликвидировано 15 свалок. Было выявлено 52 случая нарушений, связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы на площади более 200 га.

На исследование агрохимических и химико-токсикологических показателей направлено более 300 почвенных проб. По результатам проведенных исследований на химико-токсикологические показатели в 101 исследовании выявлено превышение нормативов по следующим показателям: нефтепродукты - 27, бенз(а)пирен - 15, медь - 4, цинк - 10, нитраты - 4, свинец - 9, БГКП - 17, индекс энтерококков - 7, мышьяк - 2, кадмий - 6. Из 1051 исследования на агрохимию и плодородие почв в 428 исследованиях выявлено снижение показателей плодородия.