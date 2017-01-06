В морозы в Пскове можно бесплатно выпить горячего чая и угоститься кашей

17:47, 06 января 2017, ПАИ

В связи с понижением температуры в местах массового скопления людей в Пскове организованы мобильные пункты горячего питания. При необходимости горожане могут там выпить горячего чая и утолить голод кашей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, вдоль федеральных автомобильных дорог М-9 «Балтия», Р-23 (М-20) «Санкт-Петербург - Киев» и Р-56 «Новгород - Псков» имеется развитая инфраструктура автозаправочных станций, которые позволяют не только оперативно заправлять автотранспорт всеми видами топлива, но и осуществлять питание и обогрев нуждающихся водителей и пассажиров.

Развитая сеть придорожных кафе, гостиниц и кемпингов вдоль федеральных автомобильных дорог позволяет использовать их в качестве пунктов организации первоочередного жизнеобеспечения (для общественного питания и обогрева), что не раз, в сложных условиях, подтверждалось на практике.

При возникновении крупных заторов на федеральных трассах предусмотрено развертывание:

- 55 пунктов обогрева и питания на базе предприятий дорожного сервиса, располагающихся вдоль федеральных автомобильных дорог;

- 24 пунктов медицинского обслуживания, расположенных в муниципальных образованиях вдоль федеральных автомобильных дорог.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области предусмотрено развертывание двух мобильных пунктов обогрева на базе подвижных пунктов управления ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» и АСС ГКУ ПО «Управления ОД в ЧС» в местах их расположения, а также патрулирование оперативными группами от местных гарнизонов пожарной охраны на участках федеральных автомобильных дорог, проходящих через территорию гарнизона.

В связи с минусовыми показателями термометра, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает простые правила, которые помогут избежать переохлаждения и обморожений:

Не пейте спиртного — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, в то же время, вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.

Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом, делает конечности более уязвимыми.

Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как "капуста" — при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом.

Как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.

Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей — они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения.

В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.