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Общество

В канун Рождества в Пскове прошла благотворительная Ёлка главы города

В канун Рождества, 6 января, в Пскове прошла благотворительная Ёлка главы города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По традиции, на мероприятие были приглашены более 150 маленьких псковичей: дети из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники псковской деревни SOS, а также ребята, показавшие высокие результаты в обучении, культуре, спорте и других сферах.

Открывая праздник, глава Пскова Иван Цецерский поздравил ребят с праздником. "Всем хочется, чтобы каждый год был лучше, чтобы дети радовали своими успехами и любили своих близких", - сказал Иван Цецерский и обратился к родителям маленьких гостей с просьбой не ругать их за плохие отметки. Глава города отметил, что дети приходят на праздник с радостью, тщательно готовятся, выбирают яркие костюмы, рисуют аквагрим на лицах.

Красочное представление подготовил для детей коллектив городского Дома офицеров. Главная героиня - маленькая девочка, которая заболела перед самым праздником. Сказочные персонажи сделали все возможное, чтобы ребенок победил болезнь и встретил Новый год здоровым. Долгожданными гостями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, которые увлекли ребят насыщенной интерактивной программой и подвижными играми.

В конце праздника маленьких псковичей ждали сладкие подарки.

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