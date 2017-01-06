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Общество

В Севастополе мужчина попытался сжечь флаг России

В Артиллерийской бухте в центре Севастополя мужчина попытался сжечь российский флаг, но был остановлен сотрудниками частного охранного предприятия, сообщает РИА Новости.

Неизвестный выкрикивал угрозы в адрес российской власти, и охранники вызвали полицию. На месте происшествия стражи порядка встретили активное сопротивление: мужчина, вырываясь, продолжал оскорблять правительство и несколько раз ударил одного из стражей порядка.

«Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах города. Он также отметил, что с подобным агрессивным поведением полицейские столкнулись впервые за 2,5 года.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших выступило за отделение Крыма от Украины. 18 марта был подписан договор о присоединении полуострова к России.

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