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Общество

Более 300 правоохранителей обеспечивали безопасность рождественских мероприятия в Псковской области

Более 300 сотрудников УМВД и Росгвардии, а также членов народных дружин минувшей ночью обеспечивали безопасность во время рождественских богослужений, которые прошли в 88 церквях и храмах Псковской области. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, полицейские предварительно обследовали территории, на которых проводились массовые мероприятия. Также возле храмов и монастырей несли дежурство сотрудники ГИБДД

Нарушений правопорядка во время праздничных мероприятий допущено не было.

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