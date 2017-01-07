Более 300 правоохранителей обеспечивали безопасность рождественских мероприятия в Псковской области

09:41, 07 января 2017, ПАИ

Более 300 сотрудников УМВД и Росгвардии, а также членов народных дружин минувшей ночью обеспечивали безопасность во время рождественских богослужений, которые прошли в 88 церквях и храмах Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, полицейские предварительно обследовали территории, на которых проводились массовые мероприятия. Также возле храмов и монастырей несли дежурство сотрудники ГИБДД

Нарушений правопорядка во время праздничных мероприятий допущено не было.