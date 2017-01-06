В Рождественский сочельник в Псковской области сгорели 2 дома и 2 бани

10:17, 07 января 2017, ПАИ

Вечером в пятницу, 6 января, в Псковской области произошло несколько пожаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном главном управлении МЧС, в этом время возгорания произошли в 2 банях и 2 жилых домах.

В 19:21 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Труда в Палкино.

Затем в 21:23 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Беседино Шелковской волости Великолукского района.

В 21:33 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Лопатино Пушкиногорского района, а в 22:57 — о возгорании в бане на улице Центральной в деревне Мыза Красногородского района.