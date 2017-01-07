Митрополит Псковский Евсевий и епископ Великолукский Сергий обратились к верующим с рождественскими посланиями

10:31, 07 января 2017, ПАИ

Сегодня, 7 января, православные отмечают Рождество Христово. По этому поводу с традиционными рождественскими посланиями к пастве обратились митрополит Псковский и Порховский Евсевий, а также епископ Великолукский и Невельский Сергий.

Псковское агентство информации публикует тексты этих посланий.

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополита Псковского и Порховского боголюбивым пастырям, монашествующим и всем православным христианам города Пскова и Псковской области

Дорогие мои и возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры!

Дорогие иноки и инокини святых наших монастырей Псковской земли!

Дорогие наши учащие и учащиеся Псковского Духовного Училища, Свято-Тихоновской православной гимназии и приходских воскресных школ!

«Днесь Христос в Вифлееме рождает­ся от Девы:

Днесь безначальный начинается и Сло­во воплощается:

Силы Небесные радуются и земля с че­ловеки веселится».

(Стихира на хвалитех)

Сегодня Святая наша Православная Церковь тор­жественно празднует великий праздник Рождества Христова. Благая воля Божия воспевается ныне Анге­лами Небесными. Небесный гимн мы слышим по все­му лицу нашей планеты в Православных храмах. Ра­достное пение “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение” наполняет наше сердце.

После грехопадения человек удалился от Бога и по влечению своей греховной природы стал делать безза­кония.

Зло на земле достигло своего крайнего напряжения. Жизнь без Бога, без Его разумных и спасительных за­конов, привела людей к тому, что они, опошлившись и развратившись, по слову Писания, приложились ско­том несмысленным и уподобились им.

Всё свелось к грубому ко­рыстолюбию, роскоши, изнеженности и плотоугодию. Не было порока, не было тогда самого гнусного преступле­ния, которые не совершались бы дерзко и открыто все­ми на каждом шагу и повсюду. Такими чертами рису­ют тогдашнее состояние человечества современные ему писатели.

Лучшие люди того времени буквально задыхались в этой ужасающей атмосфере безверия и нравственно­го растления и громогласно заявляли, что дальше так жить нельзя, что нет спасения человечеству, если Сам Бог не сойдет на землю и не избавит людей от явно надвигающейся страшной катастрофы. Для многих единственно разумным выходом из мучительного гне­тущего состояния представлялось насильственное пре­кращение своей жизни путем самоубийства. Без веры в истинного Бога люди вынуждены были осознать свое полное бессилие. Замечательно в этом отно­шении признание знаменитого философа языческой древности Платона, который писал, что не быть на зем­ле порядку, если только Сам Бог, сокрывшись под об­разом человека, не разъяснит нам и наши отношения к Нему, и наши взаимные обязанности друг к другу.

И вот, когда эта жуткая тьма зловещим мраком ох­ватила все человечество, уже начавшее отчаиваться в своем спасении, наступила кончина лета(Гал. 4, 4) — от вечности предопределенные Богом времена и сро­ки. Совершилась велия благочестия тайна(1 Тим. 4, 16) — «Посла Бог Сына Своего Единородного»… «Бог явися во плоти» и «с человеки поживе». Ярко воссияв­шая Вифлеемская звезда и дивное ангельское пение возвестили людям радостный восход Солнца Правды, которое озарило весь мир Своим Божественным Светом, разог­нав эту зловещую тьму. Сам Единородный Сын Божий сошел на землю и стал Человеком, не переставая быть Богом. Он дал нам свет и разум, да познаем Бога Ис­тинного и да будем в Истинном Сыне Его Иисусе Хрис­те(1 Ин. 5, 20); Он принес на землю тот вожделенный мир, по которому так исстрадалась душа человеческая, не умея и не зная, где и как его найти. Он пришел при­мирить человека с Богом и благовестить мир нам, даль­ним и ближним, как об этом сказал апостол Павел в послании к Ефессянам (2, 17). Своею любовию на Кресте примирил наш Спаситель нас друг с другом и со своей собственной совестью через веру в Него. Отныне этот Божий мир сде­лался отличительным признаком каждого истинного христианина, ставшим во Христе под­линно новою тварью, его неотъемлемым до­стоянием, как это мы видим в жизни святых – праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Серафима Саровского и многих других, известных нам святых.

Этот мир, который по слову апостола Павла превыше всякаго ума(Филип. 4, 7), превыше всякого человеческого постижения и разумения, ибо это мир — сверхестественный, благо­датный, божественный, наполняющий душу несказанным блаженством: это и есть то Царство Божие, которое, по слову Его, внутрь нас есть (Лк. 17, 21). Этим благодатным миром воспользовались все те, которые приняли Христа в своё сердце. А те, которые отвергают Его, - они вновь безумствуют. То, что происходит сегодня в мире, так живо напоминает нам картину жизни на земле перед Рождеством Христовым. То же безверие, тот же разврат, те же скотские дела, эго­изм, взаимная вражда и ненависть, та же утрата смыс­ла жизни у некоторых людей нашего времени.

Не хуже ли все это, по сравнению с тем, что было тогда, до Всемирного потопа? Ведь тогда человечество было языческим: оно не видело Христа Спасителя и Его спасительного возвышенного уче­ния, оно было погружено в глубокую нравственную тьму. А теперь? — Теперь же все это происхо­дит с человечеством, знающим святое евангельское учение или, по крайней мере слышавшим евангельскую про­поведь, знакомым с Христовым Божествен­ным законом. Какого же невероятного напряжения должна была достигнуть сила зла, дабы столько лю­дей оторвать от Христа, истинного Бога, и ввергнуть в такую ужасаю­щую бездну не только безверия, но и отчаянного, подлинно сатанинского богоборчества и страшного нрав­ственного растления как содома? Не к современному ли человече­ству надлежит отнести грозные предостерегающие сло­ва послания св. апостола Павла к Евреям: Земля, пив­шая многократно сходящий на нее небесный дождь, а ныне произво­дящая терния и отраву — негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение (Евр. 6, 7-8).

По учению святых отцов нашей святой Церкви, Христос уже не придет спасать нас. Он пришел для этого лишь однажды, раз и навсегда указал нам вечные и неизменные пути ко спасению – это Его жертвенная любовь, святая молитва и покаяние. Кто же не желает им следовать, таким путем, тот пусть сам и пеняет на себя за свою погибель. Никакого счастливого тысячелетне­го царства на земле, о котором ложно учат сектанты, не будет. Такое учение противно Слову Божию и реши­тельно отвергнуто святой Церковью. В свое время вторично придет Христос уже не спасать мир, но «судить и живых, и мер­твых» и определить каждому по делом его кто что заслужил.

Первый раз приходил Христос в Своем уничижении, «в рабии зраце» (Филип. 2, 7) давая нам пример смирения и терпения, а теперь придет Он во Славе Своей и вcu святии Ангели с Ним (Мф. 25, 31). Второе же Его пришествие будет уже не благостное снисхождение Божие к несчастным отчаявшимся людям, но Его Страшный Суд над беззаконными гордецами, знающими Бога и безумно, заносчиво от­метающих Его святые заповеди. И если первые христи­ане, празднуя Первое Пришествие Христово на землю, Его Рождение в мир, всегда возносились мыслию к славному и страшному Второму Его Пришествию, напряженно ожидая Его, то тем более естественно и даже необходимо помышлять о Нем нам, современным христианам, каждодневно наблюдающим признаки приближения Его, указанные в Еванге­лии. Вся наша жизнь на земле должна быть не чем иным, как самой тщательной подготовкой к этому ве­ликому и славному Дню Господню (Деян. 2, 21). Знает это враг, противник Бога, враг человеческого спасения – сатана, и всячески старается погасить в нас это спасительное стремление. Каких только доводов и благовидных предлогов и соображений не приводит он, лишь бы отклонить людей от Бога и от мысли о Втором Пришествии Христовом и Его Страшном Суде. Некоторые люди, отвергая Бога, и ныне говорят о вечной жизни с усмеш­кой, и даже избегают разговоров на эту тему. Да! Крепко приковал враг мысли и чувства современных лю­дей к земле, которые не хотят думать о вечности. Не са­мый ли верный это признак близости Второго Прише­ствия, когда человечество все дальше и дальше отступает от своего Создателя и Спасителя Бога.

Да бежит далеко от нас такое пагубное настроение легкомыслия и беспечности! Светло и радостно празд­нуя Первое Пришествие Христово в мир, будем также светло и радостно ожидать Его Второго Пришествия, жить этим ожиданием, как жили им христиане первых веков. А для того, чтобы оно было для нас воистину радостным и открыло бы нам вход блаженной вечнос­ти, нам необходимо хранить веру Православную и про­славлять имя Божие в своих церковных и домашних молитвах с терпением и покаянием. Не поддаваться диавольскому соблазну и не делать дел, оскорбляющих нашего Господа.

Всечестные отцы, возлюбленные о Господе братья и сестры г. Пскова и Псковской области, от всего любящего сер­дца приветствую всех вас с великим и радостным праздни­ком Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса на­шего Иисуса Христа и новым 2017 годом благости Божией. Да сохранит нас Господь и да поставит всех нас на путь истины в Вифлееме родившийся от Пречистой Девы Марии Господь, наш Спаситель Иисус Христос.

Да уразумеем мы, что сила и смысл этого великого праздника в нашем духовном возрождении, в примирении с Богом, в мире и любви с людьми и в чистоте нашей со­вести. Желаю всем вам здоровья, благополучия и сча­стливого новолетия! Рождейся от Девы, Боже, помилуй нас и на грядущий 2017 год благослови всех нас Своим небесным благословением и миром для радости и земной, и небесной! Аминь!

Смиренный,

+ ЕВСЕВИЙ

Божиею милостию,

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ

Рождество Христово

2016 / 2017 гг.

г. Псков

Рождественское послание епископа Великолукского и Невельского Сергия пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Великолукской епархии

«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИР…»

Этими словами Ангелы Божии возвестили земному миру о пришествии Господа Спасителя. Этого мира желает нам святая Церковь. Мира, завещанного нам Господом нашим Иисусом Христом. Где же он, этот мир, оставленный Господом на земле, если народы восстают на народы, если землетрясения, ураганы, моры – обычные явления на земле, а всякие страдания беды и болезни в личной жизни каждого из нас, как дикие звери, обступают нас отовсюду, готовые в любую минуту вонзить в нас свои клыки? Где же этот завещанный Господом, врученный Им людям мир? И мир, принесенный Господом Иисусом Христом на землю, не на ней живет. Господь предсказал земле все те бедствия и неизбежные в земной жизни каждого человека скорби: «В мире скорбни будете» (Ин. 16, 33). Но Он же и сказал нам: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36), и ещё: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). Мир Христов – это одно из свойств Царствия Божия, и живёт он там, где и пребывает Царствие Божия – внутри нас, в нашем сердце, в каждой истинно христианской душе. Он живет в том сердце, где нет ропота на Бога, которое всё, что случается в жизни, принимает как от руки Божией: с полным доверием, с всецелым сыновним послушанием, как волю своего Небесного Отца.

Мир Божий – это мир со своей совестью. Мы знаем из житий святых угодников, бывших тяжкими грешниками, о муках их совести, которые нашли у ног Божиих прощение, вечный мир и покой в своей последующей святой жизни. Мир Христов – это мир христианской души в отношении ближних своих. Братская любовь и открытое пред ближними своими сердце – источник внутреннего мира и радости. «Кроткие насладятся множеством мира» (Пс. 33, 11). Будем стремиться к этому миру всей своей душой, будем искать его своей верой, послушанием Божией воле, своей любовью к Небесному Отцу, своим покаянием в грехах, молитвой, добрыми делами и чистым сердцем. В этом мире – источник силы духа и опора во всех жизненных путях, невзгодах и болезнях. Над головами нашими проносятся страшные бури житейские, а если в сердце Христос, то с Ним и мир, а вместе с миром в сердце всегда свет и тепло, и покой.

Пусть пребудут в нас этот свет и мир, принесенные на землю Богомладенцем Христом!

Христос рождается – славите!

Епископ Великолукский и Невельский +Сергий

Град Великие Луки

Рождество Христово 2016/2017 гг.