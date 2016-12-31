Американская разведка назвала Путина инициатором кибератак для влияния на выборы в США

10:51, 07 января 2017, ПАИ

Американская разведка опубликовала незасекреченную часть доклада о влиянии России на прошедшие выборы в США. Как сообщает Republic.ru, в докладе российский президент Владимир Путин прямо назван инициатором кибератак, полученные благодаря которым данные были использованы в ходе прошедшей избирательной кампании протим кандидата от демократов Хилари Клинтон.

«Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести кампанию «вмешательства» в выборы в США», – говорится в документе.

Американская разведка заявила, что задачей России было подорвать «веру народа в демократический процесс в США» и навредить репутации госсекретаря Хиллари Клинтон, а также её «потенциальному президентству». При этом в адрес российской стороны были выдвинуты обвинения в том, что Москва «отдает очевидное предпочтение» избранному американскому президенту Дональду Трампу.

Также в докладе указано, что Россия действовала не только с помощью хакерских атак, но также через пропаганду в «финансируемых государством СМИ» и работу «проплаченных» блоггеров и интернет-троллей, а похищенные данные публиковались на порталах DCLeaks.com и WikiLeaks.

При этом аналитики американской разведки считают, что Москва «будет использовать навыки», полученные в кампании во время американских выборов, чтобы и далее влиять на политический процесс в других странах.

В опубликованной части доклада подчеркиевается, что публичный доступ открыт только для несекретной части, поэтому в ней нет всей подкрепляющей тезисы информации. Секретная часть доклада была представлена 5 января действующему президенту США Бараку Обаме и днем позже будущему главе государства Дональду Трампу. После брифинга Трамп заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на исход выборов в США. Он назвал ажиотаж вокруг российских хакеров «политической охотой на ведьм».