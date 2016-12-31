Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым

10:58, 07 января 2017, ПАИ

Депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения «Своё!» и председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский поздравил жителей региона с Рождеством Христовым.

В поздравлении политика говорится:

«Уважаемые жители Псковской области, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот праздник несет нам светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, наполняет чувствами милосердия, терпения и добра. Созидательная сила православия позволяет нам решать многие проблемы современного общества.Она оказывает позитивное влияние на проявление милосердия, возрождение духовности, воспитание в людях взаимного прощения и уважения друг к другу.

Светлый праздник Рождества дарит нам свет веры, тепло любви, счастье надежды, каждый год объединяет всех нас в добрых помыслах и хороших делах. И конечно, в первую очередь, это праздник семейный. Он собирает у домашнего очага детей и родителей, всех близких и дорогих нам людей. Поэтому хочу пожелать всем вам добра и понимания, здоровья, семейного тепла, благополучия и процветания. Счастливого Рождества, дорогие земляки!

Депутат Государственной Думы А. Н. Козловский»