В аварии на трассе «Балтия» в Великолукском районе погиб ребёнок

12:23, 07 января 2017, ПАИ

В аварии, произошедшей в пятницу, 6 января, около 13:00 на 476 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» (Москва - Рига) погиб ребёнок 2012 года рождения.

Как стало известно Псковскому агентству информации, водитель автомобиля Kia, женщина 1983 года рождения, при совершении обгона не справилась с управлением, врезалась в дорожный отбойник, выехала на полосу встречного движения и съехала в кювет, в результате чего машина опрокинулась.

Ребёнок, находившийся в машине, погиб на месте от полученных травм. Водитель и ещё 2 пассажира получили травмы.