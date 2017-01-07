Житель Новоржева спалил свой автомобиль, пытаясь прогреть моторный отсек
В пятницу, 6 января, в Новоржеве на улице Молодёжной около 11:50 загорелася автомобиль ВАЗ-2107 2011 года выпуска, принадлежаший безработному мужчине 1962 года рождения.
Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с паяльной лампой при обогреве моторного отсека.
Пожарный прибыли на вызов через 2 минуты, и успели потушить пожар, пока огонь не перекинулся на салон автомобиля.