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Житель Новоржева спалил свой автомобиль, пытаясь прогреть моторный отсек

В пятницу, 6 января, в Новоржеве на улице Молодёжной около 11:50 загорелася автомобиль ВАЗ-2107 2011 года выпуска, принадлежаший безработному мужчине 1962 года рождения. 

Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с паяльной лампой при обогреве моторного отсека. 

Пожарный прибыли на вызов через 2 минуты, и успели потушить пожар, пока огонь не перекинулся на салон автомобиля.

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