Житель Новоржева спалил свой автомобиль, пытаясь прогреть моторный отсек

12:58, 07 января 2017, ПАИ

В пятницу, 6 января, в Новоржеве на улице Молодёжной около 11:50 загорелася автомобиль ВАЗ-2107 2011 года выпуска, принадлежаший безработному мужчине 1962 года рождения.

Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с паяльной лампой при обогреве моторного отсека.

Пожарный прибыли на вызов через 2 минуты, и успели потушить пожар, пока огонь не перекинулся на салон автомобиля.