6 января в Псковской области произошло 13 преступлений

13:46, 07 января 2017, ПАИ

В пятницу, 6 января, в оперативных сводках УМВД России по Псковской области было зарегистрировано 13 преступлений, в том числе 3 кражи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, за минувшие сутки полицейские установили 7 лиц, подозреваемых в совершении преступлений: 2 из них были ранее судимы, 3 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 322 нарушения Правил дорожного движения.