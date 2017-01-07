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6 января в Псковской области произошло 13 преступлений

В пятницу, 6 января, в оперативных сводках УМВД России по Псковской области было зарегистрировано 13 преступлений, в том числе 3 кражи. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, за минувшие сутки полицейские установили 7 лиц, подозреваемых в совершении преступлений: 2 из них были ранее судимы, 3 не работают и не имеют постоянного источника дохода. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 322 нарушения Правил дорожного движения.

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