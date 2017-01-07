6 января трое жителей области пострадали из-за мошенников

13:58, 07 января 2017, ПАИ

6 декабря трое жителей Псковской области пострадали от дейсвтий мошенников. Как сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, в общей сложности ущерб от совершенных преступлений составил более 30000 рублей.

В полиции отметили, что за прошедшую неделю было зафиксировано несколько случаев кражи средств граждан с банковских карт при помощи использования вирусного програмного обеспечения.

«В связи с предстоящей в январе 2017 года компенсационной выплатой пенсионерам мошенники могут звонить и просить сообщить реквизиты карты якобы для перевода этих денег. Не сообщайте никому реквизитов банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется. При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Помните, что под личиной ваших близких и знакомых людей могут скрываться мошенники! — добавили в УМВД. — При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию».