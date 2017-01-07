Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей

15:02, 07 января 2017, ПАИ

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» установил рекорд по кассовым сборам среди российских кинолент, собрав более 1 млрд рублей за девять дней проката. Как сообщает в субботу портал «Кинобизнес сегодня», общая сумма сборов достигла 1052 млн рублей. Кроме того, ожидается, что в выходные лента соберет около 200 млн рублей.

Таким образом «Викингу» удалось побить рекорд картины Федора Бондарчука, чьи сборы превысили отметку в 1 млрд рублей через 11 дней после выхода ленты.