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Общество

Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и граждан страны, отмечающих этот праздник, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — указано в поздравлении российского президента.

Владимир Путин подчеркнул, что Рождество пробуждает в людях самые добрые чувства и обращает их к духовным истокам и традициям. «Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — сообщил президент.

Он также отметил большой вклад Русской церкви и других христианских конфессий в возрождение высоких нравственных ценностей и сбережение исторического и культурного наследия России.

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