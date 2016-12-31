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Политика

В интернете появилась запись разговора депутата Рады о захвате власти на Украине

В сети появилась запись телефонного разговора депутата Верховной рады Сергея Пашинского и лидера партии «Укроп» Геннадия Корбана, в котором они говорят о захвате власти на Украине. Запись была опубликована в фейсбуке экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова.

По данным издания «Страна.ua», разговор имел место осенью 2014 года. В ходе разговора Пашинский говорит о захвате власти для процветания страны, в свою очередь Корбан просит «не говорить такие вещи по телефону».

«Мы захватим власть для президента», — говорит Пашинский. Он также добавляет, что необходимо «расстрелять» ближайшее окружение Петра Порошенко, которое «даже воровать не умеет!».

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