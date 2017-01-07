В музее-заповеднике «Михайловское» расскажут, «что делать в деревне»

18:35, 07 января 2017, ПАИ

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новая экспозиция создана в рамках большого выставочного проекта «Бег времени». Она предлагает посетителям музея совершить воображаемое путешествие в мир зимних усадебных забав, развлечений и серьёзных занятий, обычных для пушкинского века. На выставке представлены предметы дворянского усадебного быта, произведения декоративно-прикладного искусства XVIII — начала ХХ столетия из фондов музея; предметный ряд дополняют «зимние» картины современных художников.

Новая выставка развёрнута в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до конца летнего туристического сезона 2017 года.