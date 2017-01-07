Иван Цецерский поздравил настоятелей псковских храмов и прихожан с Рождеством

16:06, 07 января 2017, ПАИ

Сегодня, 7 января, Глава города Пскова Иван Цецерский от имени депутатского корпуса городской Думы, администрации муниципалитета и себя лично поздравил настоятелей псковских храмов и прихожан с Рождеством Христовым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в поздравлении главы сказано: «Каждый год мы ждем Рождество с особым трепетом, воспоминание о великом событии - рождении Христа - вселяет в души верующих светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, наполняет чувствами милосердия, терпения и добра».

Также градоначальник выразил надежду, что «Рождество Христово объединит всех нас в добрых помыслах и хороших делах».

Он пожелал псковичам здоровья и благоденствия, согласия и мира, Божией помощи в деле духовного возрождения отечества.

Отметим, по традиции, глава Пскова Иван Цецерский принял участие в ночном Богослужении в Троицком Соборе и вручил приветственный адрес и цветы Митрополиту Псковскому и Порховскому Евсевию.