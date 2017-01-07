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Общество

В Пушкинском театре прошла Рождественская Губернаторская елка

Сегодня, 7 января, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина прошла Рождественская Губернаторская елка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, маленькие гости стали зрителями нового праздничного спектакля «Золушка» и участниками интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, каждый ребенок получил сладкий подарок и поздравительную открытку от губернатора области Андрея Турчака.

Напомним, что Губернаторская елка — ежегодное мероприятие для детей Псковской области, которое проводится по инициативе Главы региона Андрея Турчака в дни празднования Нового Года и Рождества Христова. В этом году зрителями 10 праздничных представлений стали порядка трех тысяч ребят: воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, а также лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских конкурсов и состязаний.

Организаторами новогодних и рождественских мероприятий для детей выступили госкомитет Псковской области по культуре и Театрально-концертная дирекция Псковской области при поддержке администрации региона.

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