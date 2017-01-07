Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами

16:19, 07 января 2017, ПАИ

Представитель известной псковской династии легкоатлетов Константин Шабанов, выступающий параллельным зачётом за Псков и Москву, показал лучший результат сезона в мире в беге на 60 метров с барьерами.

Как сообщает ТАСС, 27-летний спорсмен на турнире в Екатеринбурге «Рождественские старты», которыц является первым этапом Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Константин Шабанов преодолел дистанцию за 7,68 секунды.

При этом третьим с результатом 7,92 финишировал его брат Филипп Шабанов, также выступающий за Москву и Псков.

Отметим, до Константина Шабанова обладателями лучшего результата сезона в мире в беге на 60 метров с барьерами были спортсмены из США Чад Заллоу и Терренс Сомервилль, преодолевшие дистанцию за 7,74 секунды.