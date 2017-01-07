0
16:19
Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами
09:57
Дмитрий Шахов поздравил шахматистов и поклонников этого вида спорта с праздниками
16:44
В девять этапов пройдет Чемпионат Псковской области по автомногоборью в этом году
20:36
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
17:42
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
17:30
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
16:59
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
Еще новости
Спорт

Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами

Представитель известной псковской династии легкоатлетов Константин Шабанов, выступающий параллельным зачётом за Псков и Москву, показал лучший результат сезона в мире в беге на 60 метров с барьерами. 

Как сообщает ТАСС, 27-летний спорсмен на турнире в Екатеринбурге «Рождественские старты», которыц является первым этапом Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Константин Шабанов преодолел дистанцию за 7,68 секунды.

При этом третьим с результатом 7,92 финишировал его брат Филипп Шабанов, также выступающий за Москву и Псков.

Константин и Филипп Шабановы

Отметим, до Константина Шабанова обладателями лучшего результата сезона в мире в беге на 60 метров с барьерами были спортсмены из США Чад Заллоу и Терренс Сомервилль, преодолевшие дистанцию за 7,74 секунды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами
07 января 2017
Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами
Дмитрий Шахов поздравил шахматистов и поклонников этого вида спорта с праздниками
03 января 2017
Дмитрий Шахов поздравил шахматистов и поклонников этого вида спорта с праздниками 1
В девять этапов пройдет Чемпионат Псковской области по автомногоборью в этом году
01 января 2017
В девять этапов пройдет Чемпионат Псковской области по автомногоборью в этом году 1
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
26 декабря 2016
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
26 декабря 2016
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
26 декабря 2016
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО
26 декабря 2016
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО

Идет загрузка...