8 января в Псковской области потеплеет

16:44, 07 января 2017, ПАИ

В воскресенье, 8 января, в Псковской области на смену рождественским морозам придёт более комфортная погода. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, температура воздуха по области составит ночью -11...-16 градусов (местами — до -20 градусов), а днём — уже -5...-10 градусов.

Также 8 января ожидается облачная погода местами с небольшим снегом, высокое атмосферное давление и ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.