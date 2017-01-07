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Общество

8 января в Псковской области потеплеет

В воскресенье, 8 января, в Псковской области на смену рождественским морозам придёт более комфортная погода. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, температура воздуха по области составит ночью -11...-16 градусов (местами — до -20 градусов), а днём — уже -5...-10 градусов. 

Также 8 января ожидается облачная погода местами с небольшим снегом, высокое атмосферное давление и ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. 

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