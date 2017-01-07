Накануне Рождества великолукский епископ Сергий посетил местный детский дом
6 января, в навечерие Рождества Христова (рождественский сочельник) еписком Великолукский и Невельский Сергий посетил Великолукский детский дом-школу для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской епархии, при посещении детского дома епископа сопровождал епархиальный эконом, настоятель храма святителя Николая в городе Новосокольники, протоиерей Иоанн Ильницкий.
Владыка Сергий поздравил воспитанников детского дома с Рождеством Христовыми, благословил их и вручил каждому ребёнку сладкий подарок.