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Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» переходит из «любителей» во 2 дивизион

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия», выступавший ранее в любительноском Первенство России по футболу среди футбольных команд III дивизиона МРО «Северо-Запад», в 2017 году в качестве профессиональной команды будет заявлен для участия в Первенстве России среди команд футбольных клубов ПФЛ (II дивизион).

 

Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе клуба Владимир Богатырёв, это решение было принято на совместном заседании руководства футбольного клуба и попечительского совета под председательством главы Великих Лук Николая Козловского. 

Он также отметил, что клуб получил поддержку и соответствующее рекомендательное письмо от руководства общественной организации «Межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад».

«Впереди у нас 5 месяцев подготовки, чтобы доказать свою состоятельность. Специфика подготовки будет состоять в совершенствовании тактики и техники, уделяя им достаточный отрезок времени. Работать над повышением своего уровня футболисты будут не только в залах, но и на поле. Главное – научить игроков использовать свои сильные стороны. Важен менталитет футболистов, мотивация которых охотно слушать и выполнять указания тренеров. Эти качества смогут стать отличным фундаментом для дальнейшего профессионального роста, — отметил Владимир Богатырёв. — Безусловно, мы столкнёмся с некоторыми проблемами профессионального уровня, которые кардинально отличаются от любительского, поэтому нам придётся адаптироваться уже непосредственно по ходу турнира».

Он напомнил, что благодаря переходу команды во II дивизион в Великие Луки спустя 16 лет возвращается профессиональный футбол, в связи с чем подчеркнул: «Мы очень рассчитываем, что жители города Великие Луки, которым не безразлична городская команда, окажут достойную поддержку нашему коллективу в вопросе становления и развития профессионального футбольного клуба».

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