Ночью автомобиль попал в аварию на трассе Дно – Порхов

09:34, 08 января 2017, ПАИ

8 января около 1:30 автомобиль попал в ДТП в Дновском районе на 10-й километре автодороги Дно – Порхов. На место происшествия выезжали 3 сотрудника ГУ МЧС России по Псковской области, была задействована одна единица техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Ещё одна авария случилась 7 января в 18:15 в городе Острове на пересечении улиц Калинина и Ветеранов войн. Там столкнулись две машины. На помощь автолюбителям были направлены 3 работника МЧС, привлекалась одна единица техники.

Информация о пострадавших в этих ДТП уточняется.