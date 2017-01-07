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Ночью автомобиль попал в аварию на трассе Дно – Порхов

8 января около 1:30 автомобиль попал в ДТП в Дновском районе на  10-й километре автодороги Дно – Порхов. На место происшествия выезжали 3 сотрудника ГУ МЧС России по Псковской области, была задействована одна единица техники, сообщили Псковскому агентству  информации в пресс-службе ведомства.

Ещё одна авария случилась  7 января в 18:15 в городе Острове на пересечении улиц Калинина и Ветеранов войн. Там столкнулись две машины. На помощь автолюбителям были направлены 3 работника МЧС, привлекалась одна единица техники.

Информация о пострадавших в этих ДТП уточняется.

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