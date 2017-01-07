Три жилых дома пострадали от огня вечером 7 января в Псковской области

09:47, 08 января 2017, ПАИ

Вечером 7 января в Псковской области произошли пожары в трёх жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Так, около 17:30 загорелся дом в городе Великие Луки на улице Речной. На борьбу с огнём выезжали 8 пожарных, были задействованы 2 единицы техники.

В 18:46 поступило сообщение о возгорании в доме на улице Профсоюзной в городе Дно. Туда были направлены 5 огнеборцев, привлекались две единицы техники.

Ещё один дом вспыхнул около 19:50 в деревне Пономарёво Бежаницкого района. Там тушение огня вели 6 сотрудников МЧС с использованием двух единиц техники.