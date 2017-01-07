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Экономика

Первый замглавы украинской Рады перепутала Россию и Евросоюз

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в посте на своей странице в сети Facebook перепутала Россию и Европейский Союз. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Ирина Геращенко написала, что Россия якобы потеряла 17,5 миллиарда евро из-за санкций ЕС. К этому сообщению она прикрепила ссылку на статью издания «Европейская правда», где говорится о финансовых потерях Евросоюза от антироссийских санкций.

Пользователи сети указали Ирине Геращенко на ошибку, после чего она просто удалила свой пост.

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