Первый замглавы украинской Рады перепутала Россию и Евросоюз

10:05, 08 января 2017, ПАИ

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в посте на своей странице в сети Facebook перепутала Россию и Европейский Союз. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Ирина Геращенко написала, что Россия якобы потеряла 17,5 миллиарда евро из-за санкций ЕС. К этому сообщению она прикрепила ссылку на статью издания «Европейская правда», где говорится о финансовых потерях Евросоюза от антироссийских санкций.

Пользователи сети указали Ирине Геращенко на ошибку, после чего она просто удалила свой пост.