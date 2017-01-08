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Общество

Православные празднуют сегодня Собор Пресвятой Богородицы

Сегодня, 8 января, православные празднуют Собор пресвятой Богородицы.

Собором этот день, как и другие подобные, называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы, сегодня совершается общее, соборное, празднование в честь и похвалу Богородицы.

В Ветхом Завете пророками было предсказано, что Матерь Божия произойдет из рода Давидова, родит Сына безмужно и по рождестве его пребудет Девою.

Как пишет сalend.ru,  Собор Пресвятой Богородицы - один из древнейших богородичных праздников. Его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Уже в IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

Собор Пресвятой Богородицы отмечают сразу после Рождества Христова, потому что Пресвятая Дева почитается, прежде всего, как та, от которой воплотился спаситель Иисус Христос.

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