0
15:48
Рождественская ночь в Москве стала самой холодной за последние 120 лет
12:58
Житель Новоржева спалил свой автомобиль, пытаясь прогреть моторный отсек
12:35
В ресторане «Имения Алтунъ» произошёл пожар
12:23
В аварии на трассе «Балтия» в Великолукском районе погиб ребёнок
10:48
67 туристов, ехавших в Псков, застряли на дороге в Тверской области
12:53
64-летний мужчина пропал в Печорском районе в канун Нового года
16:24
Автомобилисты попали в ДТП в Куньинском и Новосокольническом районах
Еще новости
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали на псковских дорогах 7 января

7 января в Псковской области зарегистрировали 3 ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

На дорогах области в этот день задержали трёх нетрезвых водителей, всего были зафиксированы 303 нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, в субботу в органы внутренних дел Псковской области поступили 48 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 19 преступлений, в том числе 5 краж.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рождественская ночь в Москве стала самой холодной за последние 120 лет
07 января 2017
Рождественская ночь в Москве стала самой холодной за последние 120 лет
Житель Новоржева спалил свой автомобиль, пытаясь прогреть моторный отсек
07 января 2017
Житель Новоржева спалил свой автомобиль, пытаясь прогреть моторный отсек
В ресторане «Имения Алтунъ» произошёл пожар
07 января 2017
В ресторане «Имения Алтунъ» произошёл пожар 5
В аварии на трассе «Балтия» в Великолукском районе погиб ребёнок
07 января 2017
В аварии на трассе «Балтия» в Великолукском районе погиб ребёнок 1
67 туристов, ехавших в Псков, застряли на дороге в Тверской области
06 января 2017
67 туристов, ехавших в Псков, застряли на дороге в Тверской области
64-летний мужчина пропал в Печорском районе в канун Нового года
05 января 2017
64-летний мужчина пропал в Печорском районе в канун Нового года
Автомобилисты попали в ДТП в Куньинском и Новосокольническом районах
04 января 2017
Автомобилисты попали в ДТП в Куньинском и Новосокольническом районах 1
Мошенники сняли с банковских карт жителей Пскова и Струг Красных более 40 тысяч рублей
03 января 2017
Мошенники сняли с банковских карт жителей Пскова и Струг Красных более 40 тысяч рублей 2

Идет загрузка...