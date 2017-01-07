Один человек погиб и пятеро пострадали на псковских дорогах 7 января

11:08, 08 января 2017, ПАИ

7 января в Псковской области зарегистрировали 3 ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

На дорогах области в этот день задержали трёх нетрезвых водителей, всего были зафиксированы 303 нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, в субботу в органы внутренних дел Псковской области поступили 48 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 19 преступлений, в том числе 5 краж.