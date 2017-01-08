В Невеле определили сильнейших в блице шахматистов

11:34, 08 января 2017, ПАИ

В Невеле прошёл Чемпионат района по блицу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, в турнире приняли участие 11 спортсменов. «К сожалению, из-за больших морозов не смогли приехать на соревнование сельские любители шахмат», - отметили в Федерации.

Чемпионат района проводился по швейцарской системе в семь туров с обсчетом российского рейтинга. В итоге первое место занял Николай Таскаев, второе - Александр Дударев, третье – Геннадий Синицкий.

Добавим, организаторам чемпионата выступили администрация района и координатор областной Федерации шахмат по Невельскому району Геннадий Синицкий.