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Общество

42 упаковки непищевой спиртосодержащей продукции арестовал псковский Роспотребнадзор

В ходе проведения мероприятий государственного надзора в период с 26 декабря по 5 января Управление Роспотребнадзора по Псковской области арестовало 42 упаковки (4,6 литра)  спиртосодержащей непищевой продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении, всего были проверены 102 объекта, которые занимаются продажей такой продукции.

Мероприятия по выявлению незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции Управлением продолжаются. Они проходят в рамках контроля за исполнением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Этим документом   приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкостей).

В областном Роспотребнадзоре напомнили жителям региона, что  употребление в пищевых целях спиртосодержащей непищевой продукции опасно для жизни и здоровья.

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