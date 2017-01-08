42 упаковки непищевой спиртосодержащей продукции арестовал псковский Роспотребнадзор

12:13, 08 января 2017, ПАИ

В ходе проведения мероприятий государственного надзора в период с 26 декабря по 5 января Управление Роспотребнадзора по Псковской области арестовало 42 упаковки (4,6 литра) спиртосодержащей непищевой продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении, всего были проверены 102 объекта, которые занимаются продажей такой продукции.

Мероприятия по выявлению незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции Управлением продолжаются. Они проходят в рамках контроля за исполнением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Этим документом приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкостей).

В областном Роспотребнадзоре напомнили жителям региона, что употребление в пищевых целях спиртосодержащей непищевой продукции опасно для жизни и здоровья.