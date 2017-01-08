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Общество

Бабий праздник наступил по народному календарю

8 января по народному календарю отмечают бабий праздник или праздник каш.

Как пишет сalend.ru, в этот день славили повивальных бабок и рожениц. Женщины брали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, которые помогали им при родах. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей.

В это же время родился и обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее испеченными пирогами, чтобы преподнести их Богородице.

По поводу праздника существует поговорка: «В праздник каш всяк с ложкой ходит — полный черпак семью не разгонит». Это означало, что обычаи этого дня были нацелены на укрепление семьи.

Также люди отмечали, что если сегодня поутру синички кричат — значит, к вечеру будет мороз; а вот если галдят вороны — быть снегопадам и метелям. Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи каша. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.

Именно с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения. Гадать было принято в сопровождении особенных песен либо в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай.

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