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В одном из магазинов Пскова покупательница расплатилась фальшивыми пятью тысячами

В Пскове в одном из магазинов была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. Она поступила от 50-летней горожанки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность!» - подчеркнули в полиции.

Всем, кто обнаружил поддельную купюру, либо стал свидетелем ее изготовления или сбыта, рекомендуют запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение  полиции по телефону 02.

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