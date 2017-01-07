В одном из магазинов Пскова покупательница расплатилась фальшивыми пятью тысячами

13:08, 08 января 2017, ПАИ

В Пскове в одном из магазинов была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. Она поступила от 50-летней горожанки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - подчеркнули в полиции.

Всем, кто обнаружил поддельную купюру, либо стал свидетелем ее изготовления или сбыта, рекомендуют запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.