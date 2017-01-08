Епископ Сергий возглавил праздничное богослужение в главном соборе Великих Лук в Рождество

13:16, 08 января 2017, ПАИ

В праздник Рождества, в ночь с 6 на 7 января, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки праздничное богослужение - великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской Епархии, епископу сослужили благочинный Великолукского церковного округа настоятель Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук игумен Савватий (Донченко) и клирики собора протоиерей Сергий Матвеев, иерей Роман Донец, иерей Евгений Глухоедов. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфёнов).

За богослужением пел хор собора под управлением регента Ольги Смольченковой.

Рождественское богослужение собрало сотни прихожан. К празднику сам собор и аналой с иконой Рождества Христова был украшен цветами и еловыми ветками. У входа в храм, на площади, установлен рождественский вертеп (в переводе с церковнославянского пещера) - объемное изображение события Рождества Христа, украшенный еловыми ветвями, цветами и светящимися гирляндами.

По окончании Литургии епископ Сергий огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви, являющееся неотъемлемой, традиционной частью Рождественских богослужений.

Затем владыка Сергий поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова и призвал собравшихся провести святые дни праздника в духовной радости и мире.

Добавим, праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской Православной Церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

В Псковской области ночные Рождественские богослужения прошли в 88 храмах.

По христианской традиции вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) - время особой духовной радости и продолжения празднования. Последние дни Святок посвящены подготовке к Крещению.