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Общество

Скончался глава Управления на транспорте МВД России по СЗФО Сергей Кострыкин

В ночь на 8 января на 59-м году жизни скончался начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, уроженец Великих Лук Сергей Кострыкин. Как пишет портал  «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные источники,  смерть наступила от разрыва тромба в легком.

По некоторым данным, Сергей Кострыкин умер у себя на даче в Кировском районе Ленинградской области.

Сергей Кострыкин родился 18 мая 1958 года в городе Великие Луки Псковской области. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ.

В органах МВД работал с 1980 года. Прошел путь от рядового милиционера патрульно-постовой службы Куйбышевского района Ленинграда до начальника линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково». Должность начальника УТ МВД России по СЗФО он занимал с 30 апреля 2016 года.

Сергей Кострыкин удостоен ведомственных наград, наградного оружия, знака «Почетный сотрудник МВД».

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