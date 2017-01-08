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В Пскове продолжает работать полевая кухня МЧС

В Пскове продолжается работа полевой кухни МЧС, где все желающие могут получить горячий чай и порцию каши. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Полевая кухня развёрнута в местах массового скопления людей в связи с понижением температуры. «Так как столбик термометра подтверждает наличие зимних морозов за окном, мобильные пункты горячего питания в Пскове уместны как никогда: любой желающий может угоститься вкусным горячем чаем, сытной кашей и согреться в морозные праздничные дни», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области рекомендуют горожанам греться в сильные морозы сладким чаем, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа, а если почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей – необходимо как можно скорее зайти в любое теплое помещение.

В пресс-службе Управления также отметили, что вдоль федеральных автомобильных дорог М-9 «Балтия», Р-23 (М-20) «Санкт-Петербург - Киев» и Р-56 «Новгород - Псков» имеется развитая инфраструктура автозаправочных станций, которые позволяют не только оперативно заправлять автотранспорт всеми видами топлива, но и дают возможность обогреться водителям и пассажирам.

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