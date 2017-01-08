В Псковской области очередей в пунктах пропуска на границе сегодня нет

13:57, 08 января 2017, ПАИ

8 января по данным на 13:00 очередей на границе в пунктах пропуска Псковской таможни нет ни на въезд в Россию, ни на выезд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской таможне.

В 13:00 на въезд в Россию в пограничной зоне МАПП Шумилкино находилась одна грузовая машина и шесть легковых, на МАПП Куничина Гора - две легковые машины. В пункте пропуска МАПП Убылинка стояли 11 грузовых машин, в МАПП Шумилкино – четыре легковые и шесть грузовых, в МАПП Куничина Гора и Убылинка – по четыре легковые машины.

На выезд из России в МАПП Убылинка находились две грузовые машины, в МАПП Шумилкино – два грузовых и один легковой автомобиль, в МАПП Куничина Гора – одна легковая машина.

В пограничной зоне в МАПП Шумилкино стояли по одной грузовой и легковой машине, в МАПП Убылинка – один легковой автомобиль.