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Общество

В Псковской области очередей в пунктах пропуска на границе сегодня нет

8 января по данным на 13:00 очередей на границе в пунктах пропуска Псковской таможни нет ни на въезд в Россию, ни на выезд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской таможне.

В 13:00 на въезд в Россию в пограничной зоне МАПП  Шумилкино находилась одна грузовая машина и шесть легковых, на МАПП Куничина Гора  - две легковые машины. В пункте пропуска МАПП Убылинка  стояли 11 грузовых машин, в МАПП Шумилкино – четыре легковые и шесть грузовых, в МАПП Куничина Гора  и Убылинка – по четыре легковые машины.

На выезд из России в МАПП Убылинка находились две грузовые машины, в МАПП Шумилкино – два грузовых и один легковой автомобиль, в МАПП Куничина Гора – одна легковая машина.

В пограничной зоне в  МАПП Шумилкино стояли по одной грузовой и легковой машине, в МАПП Убылинка – один легковой автомобиль.

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