В Белоруссии застрял автобус с российскими туристами, выполнявший рейс в Псков

14:56, 08 января 2017, ПАИ

В Белоруссии застрял автобус с российскими туристами, который выполнял рейс по маршруту «Минск – Псков». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

Сообщение о замерзании пневмосистемы туристического автобуса «Неоплан» возле деревни Слаговище Логойского района Минской области поступило 7 января около 17:05.

В автобусе находились 52 пассажира, в том числе 7 детей, и два водителя. Все они были размещены в гостинице КУП «Спортивно-туристический комплекс Олимп» в городе Логойске Минской области.

Сегодня, 8 января, в 4:35 пассажиры продолжили движение в пункт назначения на предоставленном перевозчиком дополнительном автобусе.