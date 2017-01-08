В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий

15:05, 08 января 2017, ПАИ

7 января, в день Рождества Христова, в Пушкинских Горах в Свято-Успенском Святогорском монастыре на 89-м году жизни скончался схиархимандрит Мартирий (Насонов) - в миру Василий Васильевич Насонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукской Епархии.

В этот день братия обители совершила литию над телом новопреставленного старца в его келье в Пушкинских Горах и начала чтение Евангелия.

8 января гроб с телом усопшего будет доставлен в храм Преображения Господня в село Вехно Новоржевского района, где утром 9 января настоятель храма иерей Сергий Поковба совершит Божественную литургию.

Отпевание и погребение схиархимандрита Мартирия состоится 9 января в 15:00 в храме Преображения Господня села Вехно. Возглавит богослужение Управляющий Великолукской епархии, епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников).

Василий Васильевич Насонов родился в 1928 году. В возрасте 45 лет, в 1973 году, на основании указа Митрополита Псковского и Порховского Иоанна (Разумова) бывший насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Василид (Насонов) был назначен настоятелем храма Преображения Господня села Вехно, Новоржевского района, где и прослужил более 40 лет.

15 ноября 2016 года, в день памяти Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери, мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония и иже с ними, в Пушкинских Горах, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил схимнический постриг архимандрита Василида (Насонова) с именем Мартирий в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского.