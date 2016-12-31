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Политика

Исследователи определили главные страхи жителей части Европы и США

Исследовательская компания YouGov провела опрос,  в ходе которого определила главные страхи жителей девяти стран Запада, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. В нём приняли участие девять тысяч человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на  The Independent.

Респонденты заявили, что, по их мнению, установление мира на Земле в ближайшие годы маловероятно, зато крупнейший международный вооруженный конфликт может начаться уже скоро. В частности, среди американцев мировую войну предсказывают 64% опрошенных, в Великобритании - 61%.

В подобное развитие событий не верят жители стран Северной Европы, в частности, только 39% датчан считают, что перед планетой всерьез встала угроза мировой войны.

Руководитель политических и социальных исследований YouGov Энтони Уэллс констатирует, что больше всего крупного конфликта опасаются во Франции и США, но по разным причинам. Так американцы объясняют свои страхи мировой войны скорым вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа.

59% опрошенных американцев называют угрозой Россию, опасающихся Москву британцев  оказалось  71%.  

Главным же страхом жителей Франции является терроризм. Более 81% опрошенных убеждены, что в ближайшее время страну ждут новые теракты. Исследователи отмечают, что жители всех стран, участвовавших в опросе, за исключением Финляндии, заявили, что вероятность терактов в их государствах крайне высока.

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