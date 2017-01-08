Потепление в России начнётся с Петербурга, Псковской и Новгородской областей

15:45, 08 января 2017, ПАИ

Потепление в России начнётся с Санкт-Петербурга, Псковской и Новгородской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, уже завтра, 9 января, температурный фон в этих трёх регионах будет выше, чем в областях Центральной России.

Отметим, что по данным Гидрометцентра, 9 января в Пскове температура воздуха ожидается от -4 до -10 градусов, 10 января – от -3 до -5, 11 января – от -5 до -8, 12 января – от -2 до -7, 13 и 14 января – от 0 до -3.