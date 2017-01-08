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Общество

В 2018 году российских военных и полицейских снабдят упрощённой версией стреляющих под водой автоматов

В 2018 году в Вооруженные силы России и Росгвардию поступят  новые автоматы, приспособленные для ведения огня под водой и на суше. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на директора Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Алексея Сорокина.

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — заявил Алексей Сорокин.

По его словам, речь идет не о принципиально новом оружии, а о модификации двухсредного автомата (АДС). В его конструкцию внесены изменения, связанные с эргономикой. Если в прежней версии при переходе земля–вода необходимо было снимать некоторые детали, то в новой модификации для смены режима стрельбы потребуется минимальный набор манипуляций.

В новой версии АДС все регулировки несъемные, переход на специальный патрон осуществляется простой заменой магазина, пояснил Алексей Сорокин.

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