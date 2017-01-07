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Экономика

В Крым пришёл «краснодарский» газ

В Крым в рамках пуско-наладочных работ начались поставки газа ​из Краснодарского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета по энергетике Государственной Думы РФ  Михаила Шеремета. По его словам, газоснабжение налажено по новому  газопроводу.

Депутат также отметил, что, по его оценкам, газа и давления «достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова». «Поэтому думаю, что в ближайшее время в сжатые сроки «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», — заключил он.

РИА Новости напоминает, 23 декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил о том, что «Черноморнефтегаз» завершил работу по соединению газотранспортной системы Крыма с магистральным российским газопроводом. «В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым», — говорил он тогда.

Спустя несколько дней, 27 декабря, глава государства дал старт поставкам газа из Краснодарского края в Крым. Он также пообещал, что власти всех уровней сделают все возможное, чтобы газ как можно быстрее дошел до конечного потребителя. 

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