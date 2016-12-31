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Политика

США намерены увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе

США намерены увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе, чтобы противостоять «агрессии со стороны России». Об этом заявил заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рей после прибытия в Германию 2 тыс. 800 единиц военной техники из США, в том числе сотен танков, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

«Позвольте мне быть ясным: это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе», — заявил Тим Рей.

По его словам, около 70 тысяч военнослужащих США, находящихся в Европе, быстро адаптируются к изменению стратегической обстановки, имея в виду «военные операции России в Украине», миграционные потоки из Сирии, и рост исламистского радикализма.

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