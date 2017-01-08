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Общество

Ушёл из жизни журналист Вадим Речкалов

Ушёл из жизни журналист Вадим Речкалов, работавший в «Общей газете», «Московских новостях», «Известиях», «Московском комсомольце». Ему было 52 года.

Как сообщает газета «Известия», причиной смерти Вадима Речкалова стала болезнь.

Вадим Речкалов родился 24 апреля 1964 года.В 1990-2000-х годах он неоднократно бывал в горячих точках на Кавказе.  В 2004 году удостоился премии имени Артема Боровика за материалы о терроризме. В профессиональном сообществе он считался одним из ведущих специалистов по горячим точкам.

Вадим Речкалов занимался освещением таких громких тем, как дело об убийстве Анны Политковской и смерть Сергея Магнитского.

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