Международная федерация бобслея отменила временное отстранение от соревнований четырёх россиян

17:57, 08 января 2017, ПАИ

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех россиян. Речь идет об Александре Третьякове, Елене Никитиной, Ольге Потылициной и Марии Орловой. Об этом сообщается на официальном сайте IBSF.

Как заявил ТАСС президент Российской федерации бобслея Александр Зубков, все четверо спортсменов выступят на чемпионате Европы 14-15 января в немецком Винтерберге.

Напомним, в начале января IBSF сообщила о временном отстранении четырех россиян от стартов. Причиной этого стало то, что спортсменов заподозрили в применении запрещенных препаратов во время Олимпиады-2014 в Сочи.