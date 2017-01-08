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Спорт

Международная федерация бобслея отменила временное отстранение от соревнований четырёх россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех россиян. Речь идет об Александре Третьякове, Елене Никитиной, Ольге Потылициной и Марии Орловой. Об этом сообщается на официальном сайте IBSF.

Как заявил ТАСС президент Российской федерации бобслея Александр Зубков, все четверо спортсменов выступят на чемпионате Европы 14-15 января в немецком Винтерберге.

Напомним, в начале января IBSF сообщила о временном отстранении четырех россиян от стартов. Причиной этого стало то, что спортсменов заподозрили в применении запрещенных препаратов во время Олимпиады-2014 в Сочи.

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