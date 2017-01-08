До 7 градусов мороза прогнозируют 9 января в Псковской области

18:29, 08 января 2017, ПАИ

9 января в Псковской области прогнозируется облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью будет от -5 до -10 градусов, днем - от -2 до -7. Ветер – юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.