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Общество

До 7 градусов мороза прогнозируют 9 января в Псковской области

9 января в Псковской области прогнозируется облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью будет от  -5 до -10 градусов, днем  - от -2 до -7. Ветер – юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.

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